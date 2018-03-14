В Казахстане назвали самые продаваемые автомобили по итогам февраля

В прошлом месяце на рынке Казахстана было реализовано на 26,7% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первых двух месяцев года рост рынка составил 45%.

В феврале объёмы продаж составили 4133 автомобиля. Лидирует на рынке по продажам российский бренд Lada. Продажи этих автомобилей в феврале составили 791 ед., что на 1% больше.

На втором месте расположилась компания Toyota с результатом 778 проданных авто, а это на 18,5% больше. Бренд Ravon расположился в тройке лидеров с показателем 511 реализованных штук, что на 3,9%.

Hyundai и «ГАЗ» оказались в первой пятерке с продажами 505 ед. (+113%) и 211 ед. (+36,1%). Среди моделей лидерами стали Toyota Camry (257 ед.), Lada Granta (239 ед.) и Ravon Nexia R3 (237 ед.).

Также в Казахстане было реализовано 233 Hyundai Tucson, 210 Ravon R4, 192 Lada 4×4, 154 Toyota LC Prado, 124 Lada Vesta и 116 Lada Largus.