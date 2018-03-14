Новый Range Rover Sport SVR оказался быстрее Ferrari 458 Italia

Премиальный внедорожник оказался быстрее, чем Ferrari 458 Italia. Это было доказано на горной дороге к горе Тяньмэнь в Китае, в которой 99 поворотов.

На официальном YouTube-канале Land Rover опубликовали видео заезда по сложной горной трассе внедорожника Range Rover Sport SVR.

За рулем британского автомобиля находился китайский гонщик Хо Пин Тун, который уже становился в прошлом году победителем марафона «24 часах Ле-Мана».

На преодоление 11,3-километровой дороги, в которой 99 поворотов гонщику, потребовалось 9 минут 51 секунда. Итальянский спорткар этот участок в свое время проехал за 10 минут 31 секунду. Напомним, под капотом Range Rover Sport SVR установлен 5,5-литровый мотор с 575-сильной отдачей.

