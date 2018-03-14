Компания Volkswagen свернула производство легендарного «Жука» Beetle‍

Автомобили выпускали еще до Второй мировой войны, а в 1997 году модель возродили как New Beetle. Несколько лет назад в компании и не думали прекращать выпуск автомобиля, но в рамках Женевского автосалона представители компании заявили, что Volkswagen снимает с производства легендарного «Жука».

В первую очередь на это решение повлияли продажи Жука, которые сокращались с каждым годом и в итоге снизились до минимальных объёмов.

Так, на американском рынке компания продала 1 112 Beetle в январе, а в Европе продажи по итогам первого месяца года составили 1 193 штуки.