Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

Японская компания Toyota опубликовала первый официальный тизер, вместе с которым производитель анонсировал и премьеру нового поколения кроссовера Toyota RAV4.

Ранее в Сети публиковали рендерные изображения автомобиля, вместе с которым сообщались и некоторые подробности. Впрочем, в компании не раскрывают подробности об изменениях в кроссовере, но при этом сообщили, что дебют состоится 28 марта.

Презентация будет проходить в рамках автосалона в Нью-Йорке. Как уже сообщалось ранее, новая генерация автомобиля получит дизайнерские решения в стилистике концепта Toyota FT-AC, а в основе нового Toyota RAV4 расположится платформа TNGA (Toyota New Global Architecture).

Напомним, что впервые Toyota RAV4 был представлен в 1994 году. Четвертое поколение модели появилось на рынке в 2012 году, а в 2015 году она получила обновление.

С 2016 года автомобиль начали собирать на российском предприятии. Сейчас Toyota RAV4 предлагается по цене от 1 449 000 рублей с учетом спецпредложений.