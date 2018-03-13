SsangYong готовит к премьере новую версию пикапа Rexton Sports

Компания SsangYong приступила к тестам новой версии пикапа Rexton Sports, который был представлен в начале года.

Внешне тестовый прототип не отличается от своего собрата за исключением удлиненного кузова.

Другой информации о пикапе пока нет. Напомним, Rexton Sports создан на новом поколении SsangYong Rexton.

Моторная гамма пикапа представлена 2,2-литровым турбированным дизельным мотором мощностью 181 лошадиная сила.

ДВС может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». На домашнем рынке Rexton Sports доступен с задним приводом или системой полного привода. Стоимость Rexton Sports составляет от 23 200 000 вон минимум или 1,25 миллиона рублей.