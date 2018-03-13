Компания Renault тестирует новый таинственный кроссовер

Специалисты компании Renault вывели на испытания тестовый мул, который имеет кузов Renault Kadjar, но отличается от него.

Фотошпионам уже удалось сфотографировать новинку, а фото были опубликованы в Сети. Как сообщается, замеченный новый таинственный кроссовер в отличие от Kadjar имеет ширину больше на 100 мм.

Кроме этого, у модели заметили сложную систему подвески и функцию 4CONTROL. Что это за прототип пока неизвестно.

Впрочем, стоит напомнить, что компания Renault к 2022 году намерена выпустить 20 новых моделей, из которых 12 будут гибридами, а еще восемь электрокарами.

Исходя из этого можно предположить, что новинка будет оборудована полностью электрической или гибридной установкой.