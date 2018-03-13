«Таинственный» кроссовер от Renault получит старую платформу

О том, что Renault в России выпустит новый кроссовер, сообщалось еще в прошлом году, но какой-либо информации об этой модели не раскрывали.

На днях на международном Женевском автосалоне рассказали про новый кроссовер, который будет предлагаться на некоторых рынках включая и российский.

Представители компании рассказали, что кроссовер будет создан на базе платформы B0, а она лежит в основе Duster. При этом модель получит купеобразный кузов и станет более престижной в сравнении с Kaptur и Duster.

По своим размерам новый купеобразный «паркетник» от Renault станет немного больше чем Kaptur. Также было сказано, что новой модели уже подобрали имя, но оно пока держится в секрете.

Презентация кроссовера состоится на Московском автосалоне, который начнет работать в августе 2018 года. Производство будет налажено на российском заводе Renault.