Об этом стало известно от представителей компании в России во время «Российского автомобильного форума — 2018».
Производство двигателей Hyundai запустят в Петербурге в 2021 году
13.03.2018 16:18
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В частности, было сказано, что в планах Hyundai в ближайшие несколько лет запустить производство двигателей.
Сборка силовых установок и трансмиссий запланирована на предприятии в Санкт-Петербурге. Планируется, что двигатели в России начнут выпускать уже в 2021 году.
Мощность предприятия составит 150 тысяч единиц в год. В компании уверены, что производство двигателей и трансмиссий в России позволит повысить локализацию до 60 процентов.
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