Производство двигателей Hyundai запустят в Петербурге в 2021 году

Об этом стало известно от представителей компании в России во время «Российского автомобильного форума — 2018».

В частности, было сказано, что в планах Hyundai в ближайшие несколько лет запустить производство двигателей.

Сборка силовых установок и трансмиссий запланирована на предприятии в Санкт-Петербурге. Планируется, что двигатели в России начнут выпускать уже в 2021 году.

Мощность предприятия составит 150 тысяч единиц в год. В компании уверены, что производство двигателей и трансмиссий в России позволит повысить локализацию до 60 процентов.