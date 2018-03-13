Марка бензина АИ-100 предназначена для высокофорсированных двигателей, которые можно встретить в спортивных автомобилях.
Роснефть в Рязани выпустила первую партию бензина АИ-100
13.03.2018 16:12
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На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе выпустили первую партию бензина марки АИ-100.
Это топливо позволит в полной мере раскрыть потенциал форсированных ДВС, которые устанавливают на спорткары.
По заявлению Роснефти, АИ-100 прошел все проверки и он соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011.
Первая партия АИ-100 была отправлена LADA Sport ROSNEFT.
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