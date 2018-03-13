Роснефть в Рязани выпустила первую партию бензина АИ-100

Марка бензина АИ-100 предназначена для высокофорсированных двигателей, которые можно встретить в спортивных автомобилях.

На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе выпустили первую партию бензина марки АИ-100.

Это топливо позволит в полной мере раскрыть потенциал форсированных ДВС, которые устанавливают на спорткары.

По заявлению Роснефти, АИ-100 прошел все проверки и он соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011.

Первая партия АИ-100 была отправлена LADA Sport ROSNEFT.