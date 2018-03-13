Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

Специалисты компании «Авилон» назвали самые дорогие аксессуары для автомобилей, которые доступны на российском рынке.

Ожидаемо самым дорогим удовольствием обойдется потолок звездное небе в автомобилях Rolls-Royce, ведь за эту роскошь надо отдельно заплатить 3,5 млн рублей.

Намного дешевле стоит композитный аэродинамический обвес спорткаров Aston Martin. За него в РФ нужно заплатить 2 млн рублей.

Также в России за 1,5 млн рублей доступна копия передней части Ferrari 268 SP 1962, которая предлагается в масштабе 1:1.

Немного дешевле стоит набор для пикника от Mulliner. Он доступен только для автомобилей марки Bentley и за него просят каких-то 1,3 млн рублей.

А вот для любителей переносных аксессуаров есть деловая сумка Mercedes Maybach стоимостью 304,7 тыс. рублей.