Специалисты компании «Авилон» назвали самые дорогие аксессуары для автомобилей, которые доступны на российском рынке.
Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей
13.03.2018 04:40
40 0
Ожидаемо самым дорогим удовольствием обойдется потолок звездное небе в автомобилях Rolls-Royce, ведь за эту роскошь надо отдельно заплатить 3,5 млн рублей.
Намного дешевле стоит композитный аэродинамический обвес спорткаров Aston Martin. За него в РФ нужно заплатить 2 млн рублей.
Также в России за 1,5 млн рублей доступна копия передней части Ferrari 268 SP 1962, которая предлагается в масштабе 1:1.
Немного дешевле стоит набор для пикника от Mulliner. Он доступен только для автомобилей марки Bentley и за него просят каких-то 1,3 млн рублей.
А вот для любителей переносных аксессуаров есть деловая сумка Mercedes Maybach стоимостью 304,7 тыс. рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments