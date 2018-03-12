Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» опубликовала отчетные данные по производству за прошлый месяц. Так, стало известно, что производство «КАМАЗ» в России в феврале выросло на 11%.

На производственной площадке производителя в прошлом месяце было выпущено 3 267 машинокомплектов. За первые два месяца этого года «КАМАЗ» выпустил 4 418 машинокомплектов, а это на 8,1% больше.

На предприятии «Камминз КАМА» было выпущено и поставлено потребителям 3,5 тыс. двигателей в феврале, что на 4,9% больше.

Запчастей в прошлом месяце было выпущено на сумму 1,88 миллиарда рублей, а на 3 миллиарда рублей выпустили запасных частей с начала года.