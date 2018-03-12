Ferrari показала новый суперкар Ferrari 488 Pista на первом видео

Самый мощный суперкар Ferrari с мотором V8, который получил приставку к названию Pista, уже представили официально, а мировой общественности его показали на автосалоне в Женеве.

Между тем в компании опубликовали первый официальный видеоролик с участием новинки. Как известно, автомобиль имеет вес 1 280 кг, а приводится в движение он самым мощным мотором в истории компании.

Под капотом Ferrari 488 Pista расположился 3,9-литровый 8-цилиндровый битурбированный мотор. Его мощность составляет 711 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 770 Нм.

Для разгона до первой сотни автомобилю потребуется 2,85 секунды, а до второй сотни – 7,6 секунды. Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 340 км/ч.