Ford установил максимальные цены на техобслуживание в России

В компании Ford Sollers решили ограничить цены на регулярное Техническое Обслуживание и для этого они установили максимальный порог.

Российское предприятие Ford Sollers определило максимальные цены на услугу «Масляный сервис FordMotorcraft» и регулярно ТО. При этом дилерские центры вправе делать цены ниже чем рекомендует Ford Sollers.

Такой подход к работе позволяет автовладельцам рассчитать затраты на обслуживание автомобиля и замену у него расходных материалов.

Так, сейчас в любом дилерском центре Ford можно провести замену масла по программе «Масляный сервис FordMotorcraft» по цене 2900/3900 рублей для легковых автомобилей и 4900/6500 рублей для коммерческого транспорта. В эту стоимость входит моторное масло, фильтр, работа и проверка авто по 20 параметрам.