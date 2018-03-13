В компании Acura официально анонсировали новое поколение кроссовера Acura RDX. Анонс сопровождался публикацией первого изображения.
Acura показала первое изображение нового серийного Acura RDX
13.03.2018 04:30
65 0
Прототип кроссовера был представлен на автосалоне в Детройте и об этом портал ТвоёАвто более подробно писал ранее.
Серийная версия концепта мало чем будет отличаться. Официальная премьера товарного варианта кроссовера будет проходить 28 марта, а местом проведения выбрали автосалон в Нью-Йорке.
В основе нового Acura RDX располагается новая платформа. Моторная гамма будет представлена 2,0-литровм турбированным двигателем, мощность которого составит более 252 л.с., а в паре с ним будет работать десятискоростной автомат и система привода на все колеса SH-AWD.
Комментарииcomments powered by HyperComments