Acura показала первое изображение нового серийного Acura RDX

Прототип кроссовера был представлен на автосалоне в Детройте и об этом портал ТвоёАвто более подробно писал ранее.

Серийная версия концепта мало чем будет отличаться. Официальная премьера товарного варианта кроссовера будет проходить 28 марта, а местом проведения выбрали автосалон в Нью-Йорке.

В основе нового Acura RDX располагается новая платформа. Моторная гамма будет представлена 2,0-литровм турбированным двигателем, мощность которого составит более 252 л.с., а в паре с ним будет работать десятискоростной автомат и система привода на все колеса SH-AWD.