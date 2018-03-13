Названа дата российской премьеры первого кроссовера Ravon‍

Уже не секрет, что в модельном ряду бренда Ravon появится первый кроссовер, но сегодня были названы сроки его презентации. Дебют первого кроссовера узбекского бренда состоится в августе 2018 года на автосалоне в Москве.

Несмотря на анонсированную премьеру, подробности о новинке не сообщаются. Впрочем, предполагается, что на российском рынке новинка появится уже в начале следующего года.

Предполагается, что новым и первым для бренда кроссовером может стать перелицованная версия модели Chevrolet Tracker.

Также в рамках автосалона в Москве состоится и презентация обновленного седана Ravon R4.