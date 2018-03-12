В концерне Volkswagen AG создадут для электромобилей «общую» платформу‍

Если сейчас электромобили компанией Porsche и Audi создают на разных основах, то вскоре концерн разработает одну платформу, которая будет использоваться всеми подконтрольными концерну марками.

Первые автомобили с электрической силовой установкой появятся уже в 2022 году. Сейчас платформа, которую планируется создать уже в 2020 году, носит название Premium Platform Electric (PPE).

На ней будут построены новые электрокары или электрические версии существующих моделей, а сама по себе платформа получит три версии, предназначенные для Audi, Porsche и Bentley.