Все электрокары концерна Volkswagen планируется создавать на единой платформе.
В концерне Volkswagen AG создадут для электромобилей «общую» платформу
12.03.2018 10:30
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Если сейчас электромобили компанией Porsche и Audi создают на разных основах, то вскоре концерн разработает одну платформу, которая будет использоваться всеми подконтрольными концерну марками.
Первые автомобили с электрической силовой установкой появятся уже в 2022 году. Сейчас платформа, которую планируется создать уже в 2020 году, носит название Premium Platform Electric (PPE).
На ней будут построены новые электрокары или электрические версии существующих моделей, а сама по себе платформа получит три версии, предназначенные для Audi, Porsche и Bentley.
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