Опубликованы отчетные данные по продажам новых грузовых автомобилей на российском рынке за прошлый месяц.

Согласно данным аналитического агентства Автостат, в прошлом месяце продажи грузовых автомобилей в России в феврале выросли на 40% и составили шесть тысяч проданных единиц техники.

Лидером по продажам грузовиков все также остается КамАЗ. Продажи этой техники составили треть объёма или две тысячи единиц, что на 19.7% больше.

Вторым по объёму продаж в стране стал ГАЗ с результатом 648 проданных грузовиков, что на 26,8% больше. В тройке лидеров расположился Volvo.

Его продажи в феврале составили 461 ед., а это на 77,3% больше. В пятерке лидеров оказались MAN (398 ед.; +131,4%) и Scania (396 ед.; +84,2%).