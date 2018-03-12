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В ночном ДТП со скорой в Перми пострадали шестеро, водитель сбежал

ДТП
12.03.2018 10:48
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Страшная авария с пострадавшими была зафиксирована рано утром 12 марта в центре Перми.

В ночном ДТП со скорой в Перми пострадали шестеро. По предварительным данным, медицинский автомобиль протаранила отечественная Lada Vesta, водитель которой сбежал. Все пострадавшие госпитализированы.

Установлено, что Lada Vesta без номеров двигалась по улице Ленина в направлении Крисанова. При проезде перекрестка водитель выехал на красный свет и врезался в ГАЗ-174200. После чего водитель легковушки бросил машину и сбежал.

В результате столкновения шесть человек получили травмы — это три пассажира легковушки, два пассажира «Газели» и ее водитель.

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя Lada Vesta. Если вам известна эта информация, полицейские просят сообщить ее, позвонив по номеру 02 (со стационарного телефона) или 102 (с сотового).

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