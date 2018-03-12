«Шкода» влетела ночью в дерево в Липецке, пострадали люди

Дорожная авария с пострадавшими произошла сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы.

«Шкода» влетела ночью в дерево в Липецке, при этом пострадали люди. Очевидцы аварии позвонили на пульт дежурного МЧС 12 марта в 2:05.

Спасатели приехали на проспект Победы в районе дома 94 и обнаружили, что водитель легкового автомобиля «Шкода-Фабия» потерял управление и протаранил дерево.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, переданы врачам СМП, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.