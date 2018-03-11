Сегодня, 11 марта, во Владивостоке произошло ДТП с участием «Форда» и дорожной техники.
Во Владивостоке невнимательный водитель разбил иномарку о грейдер
11.03.2018 13:21
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Сегодня во Владивостоке невнимательный водитель разбил иномарку о грейдер. Авария произошла в пригороде Владивостока, фото с места происшествия появились в Сети.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford попросту не заметил снегоуборочный грейдер. В месте ДТП дорога уходит вверх, из-за этого на участке ограничена видимость.
Судя по фото, у «Форда» основательно разбита передняя часть. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.
Полиция ведет проверку обстоятельств происшествия.
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