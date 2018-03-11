Сегодня, 11 марта, во Владивостоке произошло ДТП с участием «Форда» и дорожной техники.

Сегодня во Владивостоке невнимательный водитель разбил иномарку о грейдер. Авария произошла в пригороде Владивостока, фото с места происшествия появились в Сети.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford попросту не заметил снегоуборочный грейдер. В месте ДТП дорога уходит вверх, из-за этого на участке ограничена видимость.

Судя по фото, у «Форда» основательно разбита передняя часть. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.

Полиция ведет проверку обстоятельств происшествия.