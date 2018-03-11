Продажи автомобилей премиум-сегмента в России в феврале упали на 4%

На российском рынке в прошлом месяце упали продажи новых автомобилей премиального сегмента. Согласно отчетным данным было продано 10,2 тыс. авто, а это оказалось на 3,9% меньше чем годом ранее.

Аналитики из агентства «АВТОСТАТ» провели исследование авторынка премиум-сегмента. Согласно отчету, самой популярной маркой в феврале стал Mercedes-Benz.

Продажи этих автомобилей составили 2,8 тыс. ед. (+7,5%). Второе место занимает BMW, а это ближайший конкурент Mercedes и у него в феврале оказалось минимальное отставание от лидера – 2,7 тыс. ед. (+12%).

Третье место в рейтинге досталось японскому представителю Lexus. Легковые автомобили этой марки очень сильно отстают от лидеров. Общие продажи Lexus в прошлом месяце составили 1,3 тыс. ед. (-27%).

Стоит отметить, что в прошлом месяце рынок легковых автомобилей в РФ вырос на 25%, а вот рынок премиум авто сократился на 4%, также упала и доля сегмента и сейчас она составляет 8%, при том что годом ранее ее показатель был 10%.

Руководитель «АВТОСТАТ» Сергей Целиков считает, что падение продаж премиальных автомобилей связан с тем, что люди пересаживаются на более простые и дешевые автомобили.