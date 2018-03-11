Сегодняшней ночью в Омске произошли два ДТП с опрокидыванием автомобилей.

Сразу два авто перевернулись на крышу в Омске в ночь на 11 марта. Очевидцы рассказали о фактах ДТП в паблике Regik55.

Первая авария была зафиксирована на улице 24-я Северная. Там легковушка перевернулась на крышу после сильного столкновения. К счастью, участники аварии остались в живых и отделались травмами.

Второй автомобиль перевернулся в районе улицы Лизы Чайкиной. После аварии машина перевернулась и улетела на трамвайные рельсы.