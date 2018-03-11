Авария с участием пассажирского автобуса произошла вечером 10 марта на улице Чаадаева.

Из-за автоледи пассажирский автобус протаранил дерево‍ в Нижнем Новгороде. Очевидцы аварии сообщают об этом в социальных сетях.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла вечером 10 марта на улице Чаадаева. По предварительным данным, автоледи на «Киа» сделала неожиданный маневр — резко повернула налево.

Уходя от столкновения, водитель автобуса, вырулил и врезался в дерево.

О пострадавших в аварии ничего не известно. Полиция устанавливает подробности ДТП.