Авария с участием пассажирского автобуса произошла вечером 10 марта на улице Чаадаева.
Из-за автоледи пассажирский автобус протаранил дерево в Нижнем Новгороде
11.03.2018 12:36
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Из-за автоледи пассажирский автобус протаранил дерево в Нижнем Новгороде. Очевидцы аварии сообщают об этом в социальных сетях.
Авария с участием пассажирского автобуса произошла вечером 10 марта на улице Чаадаева. По предварительным данным, автоледи на «Киа» сделала неожиданный маневр — резко повернула налево.
Уходя от столкновения, водитель автобуса, вырулил и врезался в дерево.
О пострадавших в аварии ничего не известно. Полиция устанавливает подробности ДТП.
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