В Смоленске ВАЗ протаранил иномарку на Королевке, водитель скрылся‍

Авария, с места которой скрылся водитель, произошла вечером в пятницу, 9 марта.

9 марта в Смоленске ВАЗ протаранил иномарку на Королевке, после чего водитель скрылся с места аварии. Теперь владелец пострадавшего автомобиля просит откликнуться свидетелей аварии.

По предварительным данным, авария произошла на улице Валентины Гризодубовой около 22:00. Там неустановленный водитель отечественного авто ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107 протаранил его припаркованную иномарку.

Нарушитель покинул место аварии, а разбитый автомобиль получил серьезные механические повреждения.