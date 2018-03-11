Авария, с места которой скрылся водитель, произошла вечером в пятницу, 9 марта.
В Смоленске ВАЗ протаранил иномарку на Королевке, водитель скрылся
11.03.2018 12:11
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9 марта в Смоленске ВАЗ протаранил иномарку на Королевке, после чего водитель скрылся с места аварии. Теперь владелец пострадавшего автомобиля просит откликнуться свидетелей аварии.
По предварительным данным, авария произошла на улице Валентины Гризодубовой около 22:00. Там неустановленный водитель отечественного авто ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107 протаранил его припаркованную иномарку.
Нарушитель покинул место аварии, а разбитый автомобиль получил серьезные механические повреждения.
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