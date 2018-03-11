В страшном ДТП у ТРЦ «М5 Молл» погиб пьяный 26-летний рязанец. У погибшего осталась семья — жена и 1-месячный ребенок.

По словам очевидцев, трагическая авария произошла в ночь на пятницу, 9 марта. Установлено, что молодой водитель иномарки Opel, будучи в нетрезвом состоянии, превысил скорость и влетел в столб.

Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.