Смертельный дорожный инцидент произошел в Рязани 9 марта.
В страшном ДТП у ТРЦ «М5 Молл» погиб пьяный 26-летний рязанец
11.03.2018 12:03
89 0
В страшном ДТП у ТРЦ «М5 Молл» погиб пьяный 26-летний рязанец. У погибшего осталась семья — жена и 1-месячный ребенок.
По словам очевидцев, трагическая авария произошла в ночь на пятницу, 9 марта. Установлено, что молодой водитель иномарки Opel, будучи в нетрезвом состоянии, превысил скорость и влетел в столб.
Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Комментарииcomments powered by HyperComments