Четыре модели марки Renault вошли в ТОП-15 авторынка России в феврале

В прошлом месяце в ТОП-15 самых популярных легковых автомобилей оказалось сразу 4 модели марки Renault.

Согласно отчету АЕБ в феврале 2018 года самой продаваемой моделью французского автопроизводителя стал кроссовер Renault Duster.

Он разошёлся тиражом в количестве 3 659 авто (+13%), а это ему обеспечило 7 место в общем рейтинге продаж.

Также хорошим спросом у россиян пользуется кроссовер Renault Kaptur (+45%), в феврале его продажи составили 2 667 ед.

В ТОП-15 Kaptur занял 11 место. На 14 и 15 местах в рейтинге оказались Renault Logan и Renault Sandero.

Их продажи в феврале достигли 2 367 ед. (+4,4%) и 2 358 ед. (+3,5%) соответственно. В общей сложности за отчетный период было продано 11 268 авто марки Renault, а это на 17% больше чем годом ранее.