Накануне в городе Мценск произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

ВАЗ и иномарка столкнулись 8 марта во Мценске Орловской области. В результате аварии был спасен один человек, сообщает пресс-центр МЧС.

Спасательное ведомство сообщает, что в ДТП столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2107» и «Шевроле». На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Спасатели достали пострадавшего и передали медикам. Правоохранительные органы ведут проверку по факту ДТП.