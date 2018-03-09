2 ДТП за одну ночь устроил пьяный красноярец

В ночь с 8 на 9 марта в Красноярске нетрезвый водитель устроил сразу 2 ДТП.

Как сообщили в пресс-центре ГИБДД, нетрезвый водитель на «Тойоте» попал в череду приключений. Вначале автомобилист устроил ДТП на лице Советской, сбежав с места аварии.

После чего на проспекте Свободный мужчина потерял управление и влетел в бетонный столб. От удара иномарку развернуло и она влетела еще в один автомобиль — Nissan, — сообщили в ГИБДД.

Проверка показала, что в момент аварии водитель был в нетрезвом состоянии. В отношении его составили два протокола — за оставление места ДТП и управление автомобилем в нетрезвом виде.



