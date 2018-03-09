Geely запустила в продажу обновлённый седан Geely Emgrand 7

На китайском рынке стартовали продажи обновленного седана Geely Emgrand. Эта модель известна в РФ как Emgrand 7. У нас ее продают в первом рестайлинге, а на китайском рынке уже третий.

Обновленный седан получил новую оптику, новые бампера и иную решетку радиатора. Также в Emgrand 7 изменили крышку багажника и фонари. В салоне седана также произошли изменения. Там модернизировали центральную консоль и переднюю панель.

Пока новинка предлагается только с прежним 1,5-литровым атмосферным мотором, мощность которого составляет 109 л.с. Мотор может работать с пятиступенчатой трансмиссией или вариатором.

В дальнейшем появится 1,4-литровый турбированный мотор с 133-сильной отдачей. К нему уже предложат «механику» или «робот».

Также будет выпущена и полностью электрическая версия модификация Geely Emgrand. Минимальная стоимость Emgrand составляет 69 800 юаней, что в пересчёте 627 тысяч рублей.

В дальнейшем на российском рынке появится Emgrand 7 после второго рестайлинга, но пока эта информация официально не подтверждена.