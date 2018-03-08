Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 7 марта в районе остановки «Звездная».
Страшное ДТП на Бердском шоссе — пострадавших зажало в «Газели»
08.03.2018 22:55
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Страшное ДТП произошло днем 7 марта на Бердском шоссе. В результате столкновения «Газели» с отбойном и столбом пострадавших зажало в салоне.
Как предварительно установлено, у остановки «Звездная» грузовая ГАЗель, которая ехала в сторону автовокзала, протаранила столб и в отбойник.
В результате столкновения передняя часть машины разбита всмятку, а водитель и пассажир ГАЗели оказались зажаты в салоне.
На место аварии прибыли врачи скорой медицинской помощи и спасатели.
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