Страшное ДТП на Бердском шоссе‍ — пострадавших зажало в «Газели»

Страшное ДТП произошло днем 7 марта на Бердском шоссе‍. В результате столкновения «Газели» с отбойном и столбом пострадавших зажало в салоне.

Как предварительно установлено, у остановки «Звездная» грузовая ГАЗель, которая ехала в сторону автовокзала, протаранила столб и в отбойник.

В результате столкновения передняя часть машины разбита всмятку, а водитель и пассажир ГАЗели оказались зажаты в салоне.

На место аварии прибыли врачи скорой медицинской помощи и спасатели.