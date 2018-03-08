Уходя от столкновения, «Ниссан» протаранил столб, пострадали водитель и пассажир.
Два человека пострадали в ДТП у ТК «Север» в Оренбурге
08.03.2018 22:47
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Два человека пострадали в ДТП у ТК «Север» в Оренбурге. Эта страшная авария произошла сегодня, 8 марта. Уходя от столкновения, «Ниссан» протаранил столб и разбился всмятку.
На место происшествия прибыли медики «Скорой», которые госпитализировали пострадавших водителя и пассажира машины. В
Подрезавший «Ниссан» автомобиль покинул место ДТП. Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств ДТП.
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