Уходя от столкновения, «Ниссан» протаранил столб, пострадали водитель и пассажир.

Два человека пострадали в ДТП у ТК «Север» в Оренбурге. Эта страшная авария произошла сегодня, 8 марта. Уходя от столкновения, «Ниссан» протаранил столб и разбился всмятку.

На место происшествия прибыли медики «Скорой», которые госпитализировали пострадавших водителя и пассажира машины. В

Подрезавший «Ниссан» автомобиль покинул место ДТП. Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств ДТП.