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Два человека пострадали в ДТП у ТК «Север» в Оренбурге

ДТП
08.03.2018 22:47
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Уходя от столкновения, «Ниссан» протаранил столб, пострадали водитель и пассажир.

Два человека пострадали в ДТП у ТК «Север» в Оренбурге. Эта страшная авария произошла сегодня, 8 марта.  Уходя от столкновения, «Ниссан» протаранил столб и разбился всмятку.

На место происшествия прибыли медики «Скорой», которые госпитализировали пострадавших  водителя и пассажира машины. В

Подрезавший «Ниссан» автомобиль покинул место ДТП. Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств ДТП.

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