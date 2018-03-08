Вчера на перекрестке ул. Добролюбова и Кутузова пожилая женщина пострадала под колесами иномарки.

Сбил пенсионерку задним ходом водитель «Тойоты» в Красноярске. Эта авария произошла на парковке, расположенной на перекрестке ул. Добролюбова и Кутузова. Видео с места аварии опубликовано в группе «ЧП-Красноярск».

Как видно на кадрах, пострадавшая женщина находилась сзади машины, а водитель сдавал назад и не заметил ее. После наезда парень вытащил женщину из-под колёс и вызвал медиков. Пожилую женщину с травмами доставили в больницу.

В ГИБДД выяснили, что водителю «Тойоты» 28 лет, на момент ДТП он был трезв. Следователи выясняют подробности случившегося.