Авария со смертельным исходом произошла в среду, 7 марта, в городе Киселёвске Кемеровской области.

Фельдшер «Скорой» погиб в тройном ДТП в Киселевске, которое произошло 7 марта в районе остановки «Хлебозавод». Там произошло столкновение легковушки, большегрузного «КамАЗа» и «Газели» службы скорой медицинской помощи.

В результате аварии медик получил серьезные травмы и был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.