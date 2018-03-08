ДТП трактора и КамАЗа под Грязовцем, пострадал тракторист

Дорожный инцидент с участием грузовика и трактора произошел 7 марта на автодороге Грязовец — Вохтога.

Накануне днем произошло ДТП трактора и КамАЗа под Грязовцем, в котором пострадал тракторист. Авария была зафиксирована 7 марта в 13.30 на четвертом километре автодороги Грязовец — Вохтога в Грязовецком районе.

Там мужчина 1961 года рождения за рулем грузовика КамАЗ протаранил трактор МТЗ, которым управлял 61-летний водитель.

Водитель трактора получил перелом ключицы. Оба автомобилиста в момент ДТП были трезвы.