Один человек пострадал в утренней аварии во Владимирской области, которая случилась 8 марта около 9 утра. Для ликвидации последствий аварии прибыла бригада МЧС.

По данным ведомства, два автомобиля столкнулись в Муроме на улице Куликова, у дома № 23. На место аварии прибыли спасатели в составе 12 единиц личного состава и 6 единиц техники.

Предварительно установлено, что в ДТП пострадал один человек, эта информация сейчас уточняется. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.