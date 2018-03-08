Пьяный лихач врезался в столб в Астрахани, уходя от погони

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД хотели остановить водителя автомобиля «Mitsubishi». Водитель не остановился, и полицейские отправились за ним в погоню.

Пьяный лихач на «Mitsubishi» врезался в столб в Астрахани, уходя от погони. Эта авария случилась сегодня ночью на улице Николая Островского.

Сотрудники ГИБДД хотели остановить водителя автомобиля «Mitsubishi». Водитель не остановился, и полицейские отправились за ним в погоню.

Полиция гналась за нарушителем по улицам Николая Островского, Кубанской и по проезду Воробьева, и в итоге вернувшись на улицу Николая Островского возле СЗК «Звездный» автомобиль протаранил столб.

Сотрудники ГИБДД обнаружили, что 20-летний водитель находился в нетрезвом состоянии, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Примечательно, что недавно в отношении водителя был составлен аналогичный протокол (за отказ от освидетельствования), по которому пока даже не вынесено решение суда.

Водитель не пострадал. Его привлекут к уголовной или административной ответственности.