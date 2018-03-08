Обновленный гибридный Mitsubishi Outlander PHEV представлен в Женеве

На стенде в Женеве был показан обновленный Mitsubishi Outlander, а также его гибридная версия Outlander PHEV. Если обновленная версия Outlander с классическими моторами должна добраться до российского рынка, то вот гибридная модификация в РФ навряд ли появится.

Как и обычный Outlander гибридная версия получила новую оптику и радиаторную решетку, а также большой спойлер на крышке багажника.

Основные изменения произошли под капотом. Outlander PHEV 2019 года получил 2,4-литровый ДВС, который заряжает расположенные в полу аккумуляторы.

В обновленном варианте емкость батареи выросла до 13,8 кВт∙ч, из-за этого и пришлось устанавливать более мощный мотор. Также была увеличена и мощность заднего электромотора, который в Outlander PHEV 2019 выдает 90 лошадиных сил.

Также кроссоверу доработали систему полного привода и добавили два новых режима и теперь их пять: Normal, Eco, 4WD Lock, Снег и Спорт. Цены и комплектации на Outlander PHEV будут объявлены сразу после окончания Женевского автосалона.