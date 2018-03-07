На территории РФ на сервис будут отправлены автомобили Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300. Новая отзывная кампания уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится об отзыве.

Chrysler и Jeep в России отзывают более 3,3 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, которые были проданы в период с сентябре 2010 года по июль прошлого года.

Отзыв объявлен в связи с вероятной неисправностью диодов в генераторе. В конечном итоге это может привести к тому, что двигатель и электрооборудования могут отключится.

«На транспортных средствах будет произведена проверка номера детали генератора, и в случае необходимости – его замена» — говорится в сообщении.

Все работы будут проводить бесплатно, а владельцы в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посетить дилерский центр для проведения работ.