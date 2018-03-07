Italdesign представила открытый суперкар Zerouno с двумя крышами

На открывшемся вчера Женевском автосалоне показали гиперкар Italdesign Zerouno который получил два варианта крыши – тканевую и карбоновую.

Модель получила приставку к названию Duerta и в ней предусмотрели два варианта крыши. Так, владелец может использовать съемный карбоновый верх или тканевую крышу, которую можно разложить при изменении погодных условий.

Также Zerouno Duerta отличается изменённой задней частью кузова и именным шасси, но что именно компания изменила в шасси не сообщается.

«Сердцем» Zerouno Duerta стал 5,2-литровый мотор от Audi. От этой марки для гиперкара взяли и платформу. Мощность мотора составляет 610 лошадиных сил при 560 Нм момента, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».

О разгоне новинке не сообщают, но было сказано, что максимальная скорость Zerouno Duerta составляет 320 км/ч. В 2018 году будет выпущено пять единиц Italdesign Zerouno Duerta, но стоимость автомобиля пока не раскрывают.