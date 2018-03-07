Продажи автомобилей Renault в России в феврале выросли на 17%

Российский офис компании Renault отличался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц. Согласно отчетным данным, на российском рынке марке удалось реализовать 11 268 автомобилей, что на 17% больше.

За два месяце этого года объёмы продаж составили 19 148 единиц, что на 29% больше. Доля компании на рынке выросла до 8.1%.

Самой востребованной моделью марки все также остается кроссовер Duster, который был продан в количестве 3 659 ед., что на 13% больше.

Также эта модель занимает второе место среди самых продаваемых кроссоверов в России. Кроссовер Kaptur стал вторым продаваемым автомобилем бренда с результатом 2 667 ед., что на 46% больше. Продажи седана Logan составили 2 367 штук, а хэтчбек был реализован в количестве 2 358 экземпляров.