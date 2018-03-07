Автовладельцы узнают об отзывах авто через «ЭРУ-ГЛОНАСС»‍

Автомобильные компании, которые работают на российском рынке подержали инициативу Росстандарта. В Росстандарте предложили оповещать автовладельцев об отзывных компаниях через систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также через электронный ПТС.

Систему оповещения в пилотном режиме собираются запустить в 2018 году, а вот когда такая система информирования станет работать на постоянной основе пока ничего не сообщается.

На официальном сайте ведомства сообщили, что оповещение через «ЭРА-ГЛОНАСС», будет добровольным для автопроизводителей.

Также в ведомстве сообщают, что информация об отзывных кампаниях будет вносится в электронный ПТС с 1 июля 2018 года.

Помимо этого, государственное ведомство может запустить специальный сервис, в котором будет появляться информация об отзывных кампаниях.

Только в 2017 году на сервис отозвали полтора миллиона автомобилей, в 2018 году за первых два месяца было отозвано более чем 100 000 авто.