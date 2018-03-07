Взрыв припаркованного автомобиля произошел сегодня утром на улице Еременко. Его владелец успел выбраться из салона.

Сегодня утром на Левенцовке в Ростове автомобиль взлетел на воздух, хозяин не пострадал. Мужчина успел выбраться из салона до того, как машина загорелась. Погибших нет.

Сейчас на месте взрыва работают сотрудники МВД и Росгвардии, сообщает портал 1749.io.

По словам очевидцев, взрыв произошел около 9 утра. Хлопок был такой силы, что его услышали в прилегающих многоэтажках.

Видео с места происшествия появилось в паблике rostov_chp.

Владельца авто доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Жизни мужчины ничего не угрожает.