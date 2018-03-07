Взрыв припаркованного автомобиля произошел сегодня утром на улице Еременко. Его владелец успел выбраться из салона.
В Ростове автомобиль взлетел на воздух, хозяин не пострадал
07.03.2018 16:00
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Сегодня утром на Левенцовке в Ростове автомобиль взлетел на воздух, хозяин не пострадал. Мужчина успел выбраться из салона до того, как машина загорелась. Погибших нет.
Сейчас на месте взрыва работают сотрудники МВД и Росгвардии, сообщает портал 1749.io.
По словам очевидцев, взрыв произошел около 9 утра. Хлопок был такой силы, что его услышали в прилегающих многоэтажках.
Видео с места происшествия появилось в паблике rostov_chp.
Владельца авто доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Жизни мужчины ничего не угрожает.
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