Сегодня на улице Конституции столкнулись три автомобиля, пострадали два человека.

Два человека пострадали в жестком тройном ДТП в Оренбурге. Эта авария произошла днем 7 марта на улице Конституции. Там столкнулись «Рено», «Лифан» и «Черри».

Предварительно установлено, что водитель «Лифана» поворачивал налево и не пропустил встречный «Черри». От соударения «Черри» отлетел в

В ДТП получили травмы водители «Черри» и «Рено». Обстоятельства аварии уточняются.