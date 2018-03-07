Один человек погиб, двое в больнице после тройного ДТП в Дзержинске.

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с погибшим в Дзержинске. Эта смертельная авария произошла во втором часу дня 6 марта на 2 километре Северного шоссе.

Установлено, что 41-летний водитель «Шевроле», будучи в нетрезвом состоянии, потерял управление и выехал на встречку. Там он врезался в два автомобиля – «Фольксваген» и «Опель».

Удар был такой силы, что 66-летний пассажир «Шевроле» получил смертельные травмы и скончался на больничной койке. Пострадал еще один пассажир, а также водитель встречного «Фольксвагена».

Идет проверка обстоятельств ДТП.