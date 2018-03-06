Два автомобиля столкнулись на перекрестке в районе остановки «Сатурн» и отлетели в сторону пассажиров.

В толпу пешеходов в Рыбинске‍ жестко влетел автомобиль. Момент аварии попал на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

На записи видно, как на перекрестке столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Хёндай и40» и от столкновения отлетели в сторону пешеходного перехода, по которому люди переходили дорогу. Пешеходы чудом выскочили из-под колес летящих на них машин.

По словам очевидцев, авария случилась из-за того, что водитель одного из автомобилей пытался проскочить на жёлтый свет светофора.

Авария обошлась без пострадавших, ее обстоятельства сейчас устанавливаются.