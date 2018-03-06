Очевидцы поделились видео с места происшествия в социальных сетях.
«Скорая» протаранила легковушку на заснеженной улице в Кургане
06.03.2018 23:21
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«Скорая» протаранила легковушку на заснеженной улице в Кургане. Этот дорожный инцидент произошел во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Гоголя и Томина. По предварительным данным, наезд произошел из-за скользкого дорожного покрытия.
Авария перекрыла по одной полосе движения в каждую сторону и вызвала многокилометровую дорожную пробку на улице Гоголя.
Предварительно установлено, что водитель «скорой» врезался в стоящую легковушку. В аварии никто не пострадал.
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