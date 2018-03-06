Очевидцы поделились видео с места происшествия в социальных сетях.

«Скорая» протаранила легковушку на заснеженной улице в Кургане. Этот дорожный инцидент произошел во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Гоголя и Томина. По предварительным данным, наезд произошел из-за скользкого дорожного покрытия.

Авария перекрыла по одной полосе движения в каждую сторону и вызвала многокилометровую дорожную пробку на улице Гоголя.

Предварительно установлено, что водитель «скорой» врезался в стоящую легковушку. В аварии никто не пострадал.