Новый гиперкар Rimac получил 1914-сильный двигатель

Новый гиперкар компании Rimac Automoblili получит силовую установку с 1914 сильной отдачей, об этом стало известно благодаря новому тизеру, который показали на официальной странице в Instagram.

Вторая модель гиперкара будет обладать рекордно мощными электромоторами. Их суммарная мощность составит 1914 л.с.

Ранее Rimac показала внешность новой машины, а также раскрыла информацию про аккумулятор, который будет в ней установлен.

Модель оснастят блоком батарей емкостью 120 киловатт-часов. Первый экземпляр нового гиперкара должен выйти в течении двух лет.

Первой моделью Rimac стал электрический гиперкар Concept One. Он получил 4 электродвигателя, а на каждый из них установлен отдельный инвертор и коробка передач.

Такая система позволяет управлять крутящим моментом каждого колеса в отдельности, который может изменятся до нескольких сотен раз в секунду. Презентация второго гиперкара от Rimac Automoblili состоится в ближайшее время в рамках автосалона в Женеве.