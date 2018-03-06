Nissan представила новый концепт кроссовера Nissan IMx KURO

В рамках открывшегося сегодня мотор-шоу в Женеве компания Nissan представила еще один яркий концепт, который получил название IMx KURO. Этот кроссовер получил яркий и привлекательный дизайн, а также технологию Brain-to-Vehicle (B2V).

Основан этот кроссовер на базе прошлогоднего концепта IMx, только от последнего отличается иными деталями экстерьера.

Главным в этом автомобиле становится технология Nissan Brain-to-Vehicle – B2V, которая будет воспринимать и анализировать сигналы мозга водителя, а на основании полученной информации она будет помогать в управлении автомобилем.

Для этого водителю нужно будет носить устройство, которое поможет измерить волны активности мозга. Кроме этого, концепт оснащен системой ProPILOT, при активации которой полностью исчезнет руль в специальную нишу, а спинки всех сидений будут смещены назад.

Что касается силовой установки, то концепт оснащен двумя электромоторами, суммарная отдача которых составит 435 л.с. при 700 Нм крутящего момента. Запас хода составит 600 км.