Subaru представила новый концепт универсала Subaru VIZIV Tourer‍

Subaru рассекретила свой новый концептуальный универсал, который получил название Viziv Tourer. Модель показали на открывшемся сегодня автосалоне в Женеве и она дает понять, как может выглядеть заряженный универсал Impreza WRX.

Концепт создали на фирменной модульной платформе SGP. Эта тележка ляжет в основу всех новых серийных моделей. Длина Viziv Tourer составляет 4775 мм, ширина – 1 930 мм, а высота – 1 435 мм.

Размер колесной базы 2 730 мм. В концептуальной модели установили камеры вместо боковых зеркал, 20-дюймовые колесные диски, двойные партрубки выхлопной системы и спортивный диффузор.

Что находится под капотом пока не сообщается, но уже известно, что это новый оппозитным турбомотор. Привод только полный. Также в Subaru Viziv Tourer установили более совершенную систему EyeSight, которая является фирменным комплексом безопасности и помощи водителю. Также новая система EyeSight получила автопилот.