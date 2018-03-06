Новый Peugeot 508 получил первую спецверсию 508 First Edition

Компания Peugeot для своего флагманского лифтбека подготовила специальную версию с названием First Edition. Это будет приветственная версия модели на старте продаж.

Официальная презентация автомобиля состоялась в конце прошлого месяца, тогда же стало известно, что новое поколение модели превратили из седана в лифтбек.

Больше подробностей о новом поколений портал ТвоёАвто писал ранее. Сегодня же компания провела презентацию спецверсии лифтбека Peugeot 508 First Edition.

Создавалась эта модификация на базе топовой комплектации автомобиля. Отличаться от обычной версии First Edition будет темно-синим или красным окрасом кузова и глянцевой окантовкой решетки радиатора. Также в спецверсии предложат затемненные колесные диски размером 19 дюймов.

В салоне применили отделку с использованием алькантары, кожи и дерева. Также в интерьере есть алюминиевые накладки на педали, цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном и другое.

Для First Edition будет предложен бензиновый 1,6-литровый 225-сильный и 2,0-литровый 180-сильный дизельный двигатель. Пару моторам составит восьмискоростной автомат. Специальная версия будет предлагаться в 12 европейских странах. Сейчас известно, что минимальная её стоимость на внутреннем для компании рынке составит 48 750 евро или 3,4 миллиона рублей.